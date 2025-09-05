ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'ಕ್ಕೆ 27 ದಿನಗಳು: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್​, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ - KANTARA CHAPTER 1

ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'ಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 27 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಒಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

27 Days to go for 'Kantara Chapter 1'
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'ಕ್ಕೆ 27 ದಿನಗಳು (Photo: Screen-grab from glimpse)
Published : September 5, 2025 at 1:48 PM IST

ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1', ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1'ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು 27 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡವಿಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕೆ 27 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭೂತಕಾಲದ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರಲಿವೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ, ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರುವ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಕನಕವತಿ'ಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರೀಗ ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದ್ಭುತ. ಅವರು ನನ್ನ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಷಬ್​ ಸರ್ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

