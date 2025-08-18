ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋದುಂಟು. ವಿಮರ್ಶಕರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಜೊತೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮೆದುರು ಇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸದ್ಯದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ.
|ರ್ಯಾಂಕ್
|ಸಿನಿಮಾ
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರ್ಷ
|1.
|ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2022
|2.
|ಕಾಂತಾರ
|408.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2022
|3.
|ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|237.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2018
|4.
|777 ಚಾರ್ಲಿ
|102.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2022
|5.
|ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ
|100+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2022
|6.
|ಸುನ ಫ್ರಮ್ ಸೋ
|100+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2025
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|104.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|78.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|91.44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ಮೂಲ - ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 25ರಂದು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೂಲಿ, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್-ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನದ ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ 24ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ 2.89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 23ನೇ ದಿನ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ರ ಜೊತೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
