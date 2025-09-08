ETV Bharat / education-and-career
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ ಆಂಧ್ರ ವಿವಿ: ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ
ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (AU) ಸ್ವೀಡನ್ನ ಬ್ಲೆಕಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (BTH) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿ ಪದವಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 2:18 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ, ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (AU) ಸ್ವೀಡನ್ನ ಬ್ಲೆಕಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (BTH) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಸೀಟುಗಳು : 2006 ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಹೆಚ್ ನಡುವೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ECE) ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (CSE) ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗೆ 10 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ 37 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 33 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಿಕ್ಸನ್, ವೋಲ್ವೋ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪದವೀಧರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೆಎನ್ಟಿಯು ಕಾಕಿನಾಡ, ಜೆಎನ್ಟಿಯು ಅನಂತಪುರ, ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಯುನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಎಚ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಬಿಎಸ್) ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಟಿಎಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ : 'ಎಯು ಮತ್ತು ಬಿಟಿಎಚ್ ಅಡಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶದ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಡೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇ. ಎನ್. ಧನಂಜಯ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
