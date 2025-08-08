ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಕೇಡರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6,589 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು (5,180 ನಿಯಮಿತ ಹುದ್ದೆಗಳು + 1,409 ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು) ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ .
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು - ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಜೂನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ (ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ) : 6,589 ಹುದ್ದೆಗಳು
(ನಿಯಮಿತ ಹುದ್ದೆಗಳು : 5,180 + ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು : 1,409)
ಅರ್ಹತೆ:
- ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 31.12.2025 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.
ವಯೋಮಿತಿ:
- ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಂತೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 02-04-1997 ರಿಂದ 01-04-2005 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು.
- ಓಬಿಸಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳು, ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 24,050 ರಿಂದ ರೂ. 64,480.
ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ: ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳ ಮೆಮೊ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.
- ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 750. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಡಿಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?:
- ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. (ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆ - 100 ಅಂಕಗಳು, ಸಮಯ 60 ನಿಮಿಷಗಳು)
- ನೀವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. (ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆ - 200 ಅಂಕಗಳು. ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳು).
- ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡಾ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ: ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ + ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
- ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಕ: ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1/4 ನೇ ಅಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೇಮಕಾತಿ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ-ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಅಂತರ - ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ 8 ಹೆಚ್ಚಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಾದ ವಿವರಗಳು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
- ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ.. ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನಿಂದ ಅಂಬರ ಏರಿದ ಬಂಗಾರ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?