ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 59 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೌಕರಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು​: ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಾಧಕಿಯರು

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Young Women Achieve Success
59 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೌಕರಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 2:49 PM IST

ಭೀಮಾವರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್​ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು. ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಧಕಿಯರು.

ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೈತ್ಯ ಸರ್ಚ್​ ಎಂಜಿನ್​ ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 59 ಲಕ್ಷದ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಧನೆಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಮಾರ್ಗ: "ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆಯ ಗಣಪವರಂನ ಡಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಗೂಗಲ್ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ನನ್ನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಮುಂಬರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು Google ಗೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ."- ಡಿ. ಸಾತ್ವಿಕ, ಗಣಪವರಂ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಮುದಿನೆಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ವಡಲಿಯ ಡಿ. ರೇಣುಕಾ ಗಂಗಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಗೂಗಲ್ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನನ್ನ ತಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು." - ಡಿ. ರೇಣುಕಾ ಗಂಗಾ

ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಇತರ ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, Google ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 175 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 15ರ ಬಾಲಕಿ! ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ಡಿಸ್ನಿ

