ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು.. ಮೊದಲ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ! - Parenting Tips

Questions To Teachers On Children School First Day: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ರಜೆ ಮುಗಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೂ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ?: ಪಾಲಕರು.. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲ ದಿನ.. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ, ಹಾಡುಗಳಂತಹ ಇತರ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

