ITI ಆದವರಿಗೆ ಎಚ್​ಎಎಲ್​, ಬಿಇಎಲ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಶಿಷ್ಯವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 3:50 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಇಎಲ್​)ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿಐ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವವರು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಇಪಿ, ಡಿಎಂಎಂ, ಫಿಟ್ಟರ್​, ಟರ್ನರ್​, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ್ಟ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್.

ಆಯ್ಕೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ

ವಯೋಮಿತಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 21 ವರ್ಷ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಸಿಕ ವೇತನ: ಫಿಟ್ಟರ್, ಡಿಎಂಎಂ, ಇಎಲ್​, ಟರ್ನರ್​, ಇಪಿ, ಇಎಂನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 10,333 ರೂ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗೆ 9,185 ರೂ ವೇತನವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 8ರಂದು ವಾಕ್​ ಇನ್​ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಬಿಇಎಲ್​ ಕಚೇರಿ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು bel-india.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಎಚ್​ಎಎಲ್​ ಐಟಿಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ನೇಮಕಾತಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್​ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30 ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಸದವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್​ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​, ಸುರಂಜನ್​ ದಾಸ್​ ರಸ್ತೆ, ವಿಮಾನಪುರ ಪೋಸ್ಟ್​, ಬೆಂಗಳೂರು 560017 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ಅನೇಕರು ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೌಶಲಗಳ​​ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ​​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ‌ ಕೋರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

