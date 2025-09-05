ETV Bharat / education-and-career

ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ ಪ್ರಕಟ; ಐಐಎಸ್​​ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ - NIRF RANKINGS 2025

ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ

nirf-rankings-2025-iit-madras-leads-aiims-delhi-jnu-bhu-among-top-10-institutions
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ (Ministry of Education)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 2:07 PM IST

3 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್​​ಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್​ನ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸತತ ಏಳನೇ ವರ್ಷವೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಚೌಕಟ್ಟು (ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​) ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತ್​ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಈ ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಟಾಪ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಟಾಪ್​ ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​ ಅಂಡ್​ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಇಗ್ನೋ) ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2015ರಿಂದ ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಹೀಗೆ 17 ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್​ಡಿಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಗವೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿ

  • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮದ್ರಾಸ್
  • ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ , ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂಬೆ
  • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ದೆಹಲಿ
  • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನ್ಪುರ
  • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರಗ್​​ಪುರ
  • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂರ್ಕಿ
  • ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೆಹಲಿ
  • ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ
  • ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಾರಾಣಸಿ

ಟಾಪ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:

  • ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ
  • ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ್
  • ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ
  • ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ
  • ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಾರಾಣಸಿ
  • ಬಿರ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ -ಪಿಲಾನಿ
  • ಅಮೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು
  • ಜಾದವ್‌ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
  • ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಲಿಗಢ

ಟಾಪ್​ 10 ಕಾಲೇಜ್

  • ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜು
  • ಮಿರಾಂಡಾ ಹೌಸ್
  • ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಕಾಲೇಜು
  • ಕಿರೋರಿ ಮಾಲ್ ಕಾಲೇಜು
  • ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು
  • ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾಲೇಜು
  • ಆತ್ಮ ರಾಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾಲೇಜು
  • ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು
  • ಪಿಎಸ್‌ಜಿಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮಾಳ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
  • ಪಿಎಸ್‌ಜಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು

ಟಾಪ್​ ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್​

  • ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್
  • ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಐಐಎಂ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​
  • ಐಐಎಂ ದೆಹಲಿ
  • ಐಐಎಂ ಲಕ್ನೋ
  • ಐಐಎಂ ಮುಂಬೈ
  • ಐಐಎಂ ಕಲ್ಕತ್ತಾ
  • ಐಐಎಂ ಇಂದೋರ್
  • ಎಂಡಿಐ ಗುರುಗ್ರಾಮ್
  • ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್‌ಐ ಜೇಮ್​ಶೆಡ್​ಪುರ

ಟಾಪ್​ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​ ಅಂಡ್​ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  • ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ
  • ಎನ್‌ಐಟಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್
  • ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ
  • ಐಐಇಎಸ್‌ಟಿ, ಶಿಬ್‌ಪುರ
  • ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ
  • ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ
  • ಎನ್‌ಐಟಿ ರೂರ್ಕೆಲಾ
  • ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶಾಲೆ, ನವದೆಹಲಿ
  • ಎನ್‌ಐಟಿ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ
  • ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಗ್ಪುರ

ಟಾಪ್​ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  • ಐಐಎಸ್​​​ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್
  • ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ
  • ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ
  • ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ
  • ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ
  • ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಐಐಟಿ, ರೂರ್ಕಿ
  • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ನವೀನ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ
  • ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿ

ಟಾಪ್​ 3 ಮುಕ್ತ ವಿವಿ

  • ಇಗ್ನೋ, ನವದೆಹಲಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ಯುಪಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಟಂಡನ್ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಟಾಪ್​ 5 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್

  • ಏಮ್ಸ್, ದೆಹಲಿ
  • ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್, ಚಂಡೀಗಢ
  • ಸಿಎಂಸಿ, ವೆಲ್ಲೂರು
  • ಜಿಪ್ಮರ್, ಪುದುಚೇರಿ
  • ಎಸ್‌ಜಿಪಿಐಎಂಎಸ್, ಲಕ್ನೋ

ಟಾಪ್​ 5 ಡೆಂಟಲ್​ ಕಾಲೇಜ್​

  • ಏಮ್ಸ್, ದೆಹಲಿ
  • ಸವೀತಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಚೆನ್ನೈ
  • ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ದೆಹಲಿ
  • ಡಾ. ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಪುಣೆ
  • ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್

ಟಾಪ್ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೆಹಲಿ
  • ನಲ್ಸರ್ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೈದರಾಬಾದ್
  • ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
  • ಗುಜರಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಾಂಧಿನಗರ

ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ ಮಾನದಂಡಗಳು ಏನು?

ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ ಅನ್ನು ಐದು ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು (ಟಿಎಲ್​ಆರ್​​): ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು (ಆರ್​ಪಿ): ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪೇಟೆಂಟ್, ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪದವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ಜಿಒ): ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯೋಜನೆಗಳು, ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ದಾಖಲೆ.

ಗ್ರಹಿಕೆ (ಪಿಆರ್​​): ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗೆಳೆಯರು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಸ್​ಡಿಜಿ ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್​ಇಪಿ) 2020 ರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್​​ಸಿಗೆ ಸತತ 9ನೇ ವರ್ಷವೂ ದೇಶದ ನಂಬರ್​ 1 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT MADRAS LEADS IN NIRFNIRF RANKINGS 2025TOP 10 INSTITUTIONS IN NIRFNIRFNIRF RANKINGS 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಎಸ್​ಬಿಐ ವರದಿ

'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ

ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​​​ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.