ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Published : September 5, 2025 at 3:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ (NIRF-2025) 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ:
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 2025
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 2024
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
|2
|2
|ಅದೇ ಸ್ಥಾನ
|ಮಣಿಪಾಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮಣಿಪಾಲ
|14
|14
|ಅದೇ ಸ್ಥಾನ
|ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
|38
|36
|-2
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸುರತ್ಕಲ್
|54
|46
|-8
|ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
|-
|86
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
|60
|-
|ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|96
|90
|-6
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 100 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಭಾಗಗಳು, 2025: ಮಣಿಪಾಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಣಿಪಾಲ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 38ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸುರತ್ಕಲ್ -54ನೇ ಸ್ಥಾನ, ನ್ಯಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 60ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 96ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಮಣಿಪಾಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 14, 38, 96ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಐಐಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಐಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎನ್ಐಟಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಬಾರಿ 60ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
|ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
|1
|1
|ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
|ಮಣಿಪಾಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮಣಿಪಾಲ
|3
|4
|ಸುಧಾರಣೆ
|ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
|21
|24
|ಸುಧಾರಣೆ
|ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|71
|54
|17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|63
|60
|3 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
|62
|65
|3 ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆ
|ಎನ್ಐಟಿಟಿಇ
|80
|66
|14 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|-
|75
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
|ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|65
|81
|16 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
|ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|95
|90
|5 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಯೆನೆಪೊಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|-
|95
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಟಾಪ್ 100 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಎಂಎಎಚ್ಇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ 21ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ 65, ಜೈನ್ ವಿವಿ 62, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿವಿ 63, ಮೈಸೂರು ವಿವಿ 71 ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟೆ- 80 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 95ನೇ ಸ್ಥಾ ಪಡೆದಿದೆ.
ಮಣಿಪಾಲ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್, ಜೈನ್ ವಿವಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಗಣನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ
ಮೈಸೂರು, ನಿಟ್ಟೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿವಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದುಮ ನಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ವಿಟಿಯು ಮತ್ತು ಯೆನೆಪೊಯ ಟಾಪ್ 100 ವಿವಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್:
|ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್(2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್(2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಎನ್ಐಟಿಕೆ, ಸುರತ್ಕಲ್
|17
|17
|ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
|ಮಣಿಪಾಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ
|59
|56
|3 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ
|-
|69
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
|ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು
|69
|74
|5 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
|ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
|75
|75
|ಬದಲಾವಣೆ
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|76
|93
|17 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
|ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
|84
|95
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
|ಆರ್ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್
|-
|99
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
|ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
|-
|100
|ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
|ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ
|77
|-
|ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ಮತ್ತು 11ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಐಐಟಿಬಿ ಕೂಡ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 77ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿಟಿಯು, ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಾಪ್ 100ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ:
|ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್(2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
|7
|4
|3 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
|ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಮಣಿಪಾಲ
|10
|9
|1 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
|ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು
|30
|28
|2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು
|35
|33
|2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು
|37
|39
|2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ
|ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್
|50
|46
|4 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್
|46
|-
|ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಬಹುತೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ 4 ರಿಂದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಪಡೆಯದ ಜವಹಾರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು 46ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಕಾಲೇಜ್
|ಕಾಲೇಜ್
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್
|98
|55
|43 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕ
|ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್
|73
|58
|15 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ
|34
|60
|26 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
|ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು
|67
|87
|20 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಾವಣೆ: ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 26 ಮತ್ತು 20ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಣನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ 15 ಸ್ಥಾನದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ:
|ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
|2
|2
|ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
|ಟಿಎ ಪೈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಣಿಪಾಲ್
|39
|58
|19 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ
|57
|60
|3 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
|ಅಲಯನ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ
|71
|71
|ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
|ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
|73
|77
|4 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಐಐಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬಳಿಕ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಟಿಎ ಪೈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ.
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಅಲಯನ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕಾನೂನು:
|ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ
|1
|1
|ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ
|24
|15
|9 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
|ಅಲಯನ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ
|20
|18
|2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುರೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 9 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. 15 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 24ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದಿದೆ, 18 ರಿಂದ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.
ಕೃಷಿ:
|ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
|11
|11
|ಯಾಥಾಸ್ಥಿತಿ
|ಯುಎಎಸ್, ಧಾರವಾಡ
|35
|24
|11 ಸ್ಥಾನದ ಇಳಿಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
|ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿವಿ
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2025)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (2024)
|ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ವೈಸೂರು ವಿವಿ
|20
|19
|1 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
|ವಿಟಿಯು
|50
|22
|28 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
|ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ
|26
|24
|2 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
|ಯುಎಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
|37
|44
|7 ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆ
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಎಎಸ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿಟಿಯು 28 ಸ್ಥಾನದ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
