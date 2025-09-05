ETV Bharat / education-and-career

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ(IISc)ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ - NIRF RANKING 2025

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

karnataka-nirf-ranking-in-2025
ಐಐಎಸ್ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 3:50 PM IST

5 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ (NIRF-2025) 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ:

ಒಟ್ಟಾರೆರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ 2025ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ 2024ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು22ಅದೇ ಸ್ಥಾನ
ಮಣಿಪಾಲ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮಣಿಪಾಲ1414ಅದೇ ಸ್ಥಾನ
ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ3836-2
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸುರತ್ಕಲ್​5446-8
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ-86ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು60-ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ9690-6

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​ 100 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಭಾಗಗಳು, 2025: ಮಣಿಪಾಲ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಣಿಪಾಲ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 38ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸುರತ್ಕಲ್ -54ನೇ ಸ್ಥಾನ, ನ್ಯಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 60ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 96ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಮಣಿಪಾಲ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 14, 38, 96ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಐಐಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್​ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​, ಎನ್​ಐಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎನ್​ಐಟಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಗೆ​ ಈ ಬಾರಿ 60ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು11ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಮಣಿಪಾಲ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ- ಮಣಿಪಾಲ34ಸುಧಾರಣೆ
ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ2124ಸುಧಾರಣೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ715417 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ63603 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಜೈನ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು62653 ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆ
ಎನ್​ಐಟಿಟಿಇ806614 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-75ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ658116 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ95905 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಯೆನೆಪೊಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-95ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಟಾಪ್​ 100 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಎಂಎಎಚ್​ಇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ 21ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ 65, ಜೈನ್​ ವಿವಿ 62, ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ವಿವಿ 63, ಮೈಸೂರು ವಿವಿ 71 ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟೆ- 80 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 95ನೇ ಸ್ಥಾ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮಣಿಪಾಲ, ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​, ಜೈನ್​ ವಿವಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಗಣನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ

ಮೈಸೂರು, ನಿಟ್ಟೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿವಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದುಮ ನಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ವಿಟಿಯು ಮತ್ತು ಯೆನೆಪೊಯ ಟಾಪ್​ 100 ವಿವಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​:

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಕಾಲೇಜುಗಳುರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌(2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌(2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಎನ್​ಐಟಿಕೆ, ಸುರತ್ಕಲ್​1717ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಮಣಿಪಾಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ59563 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ-69ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು69745 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಎಂಎಸ್​ ರಾಮಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ 7575ಬದಲಾವಣೆ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ769317 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಜೈನ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು8495ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಆರ್​ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಕಾಲೇಜ್​-99ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ-100ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ77-ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಜೈನ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ಮತ್ತು 11ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಐಐಟಿಬಿ ಕೂಡ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 77ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ವಿಟಿಯು, ಆರ್​ವಿ ಕಾಲೇಜ್​ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಾಪ್​ 100ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ:

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌(2025) ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು743 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​, ಮಣಿಪಾಲ1091 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
ಸೇಂಟ್​ ಜಾನ್ಸ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು30282 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು35332 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು37392 ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ
ಎಂಎಸ್​ ರಾಮಯ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​50464 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಜವಾಹರ್​ಲಾಲ್​ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​46-ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಬಹುತೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್​​ 4 ರಿಂದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಜೆಎಸ್​ಎಸ್​ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಪಡೆಯದ ಜವಹಾರ್​ಲಾಲ್​ ನೆಹರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು 46ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕಾಲೇಜ್​

ಕಾಲೇಜ್​ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಸೇಂಟ್​ ಜಾನ್ಸ್​ ಕಾಮರ್ಸ್​ ಕಾಲೇಜ್​985543 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕ
ಸೇಂಟ್​ ಅಲೋಶಿಯಸ್​ ಕಾಲೇಜ್​735815 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ346026 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು678720 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಾವಣೆ: ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್​ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್​ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 26 ಮತ್ತು 20ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್​ ಜಾನ್ಸ್​ ಕಾಮರ್ಸ್​​ ಕಾಲೇಜ್​ ಗಣನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೇಂಟ್​ ಅಲೋಶಿಯಸ್​ ಕಾಲೇಜ್​ 15 ಸ್ಥಾನದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆ:

ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು22ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಟಿಎ ಪೈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಣಿಪಾಲ್​395819 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ57603 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ
ಅಲಯನ್ಸ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ7171ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಜೈನ್​ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ73774 ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಐಐಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಬಳಿಕ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಟಿಎ ಪೈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಜೈನ್​ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಲಯನ್ಸ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಕಾನೂನು:

ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ11ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ24159 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ
ಅಲಯನ್ಸ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ20182 ಸ್ಥಾನಗಳ ಇಳಿಕೆ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಐಯು ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುರೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 9 ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. 15 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 24ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದಿದೆ, 18 ರಿಂದ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.

ಕೃಷಿ:

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು1111ಯಾಥಾಸ್ಥಿತಿ
ಯುಎಎಸ್​, ಧಾರವಾಡ352411 ಸ್ಥಾನದ ಇಳಿಕೆ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯುಎಎಸ್​ ಧಾರವಾಡ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿವಿರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2025)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ (2024)ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಬದಲಾವಣೆ
ವೈಸೂರು ವಿವಿ20191 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
ವಿಟಿಯು502228 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ26242 ಸ್ಥಾನ ಇಳಿಕೆ
ಯುಎಎಸ್​, ಬೆಂಗಳೂರು37447 ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಣೆ

ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ:

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಎಎಸ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿಟಿಯು 28 ಸ್ಥಾನದ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎನ್​ಐಆರ್​ಎಫ್​ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌​ ಪ್ರಕಟ; ಐಐಎಸ್​​ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ' ಪಟ್ಟ ಪಡೆದ IISc ಬೆಂಗಳೂರು

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA NIRF RANKINGTOP COLLEGES RANKINGಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆIISCNIRF RANKING 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಎಸ್​ಬಿಐ ವರದಿ

'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ

ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​​​ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.