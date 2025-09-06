ETV Bharat / education-and-career

NEET UG 2025: ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್​ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ; 7794 ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಸೀಟುಗಳು​ ಲಭ್ಯ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್​ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 2:54 PM IST

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​, ದಂತ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಚುಯಲ್ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚಕ ತಜ್ಞ ಪರಿಜತ್​ ಮಿಶ್ರಾ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಾಗಿ 12,981 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7794 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು 5,187 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಸೀಟುಗಳು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು​ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್​ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22 ರಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಯ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ ಅಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ರ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 11.55ರವರೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್​ ನಡೆಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಲಾಕಿಂಗ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 12ರಿಂದ ಸೀಟುಗಳ​ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 13ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿವೇಶನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜೆಐಪಿಎಂಇಆರ್​ನಲ್ಲಿ 31 ಹಾಗೂ ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 328 ಸೀಟು: ಪರಿಜತ್​ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಏಮ್ಸ್​) ನಲ್ಲಿ 328 ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಐಪಿಎಂಇಆರ್​ನಲ್ಲಿ 31 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. 7,794 ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ 7,157 ಸೀಟುಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶೇ 15ರ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಏಮ್ಸ್​ನ 328 ಸೀಟುಗಳು, ಜೆಐಪಿಎಂಇಆರ್ 31 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಜೆಐಪಿಎಂಇ ಆಂತರಿಕ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 16, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 3, ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 17 ಮತ್ತು ಇಎಸ್​ಐನಲ್ಲಿ 202, ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 25 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಆರ್​ಐನ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್​ಸಿಆರ್​ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ (ಹುತಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಸೀಟುಗಳಿವೆ.

637 ಬಿಡಿಎಸ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು: ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1366 ಬಿಡಿಎಸ್​ ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 637 ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 729 ಖಾಸಗಿ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿದೆ. 614 ಡೀಮ್ಡ್ ಮತ್ತು 115 ಡೀಮ್ಡ್ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಸೀಟುಗಳಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ನ 335 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

