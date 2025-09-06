NEET UG 2025: ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್​ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ; 7794 ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಸೀಟುಗಳು​ ಲಭ್ಯ

ETV Bharat / education-and-career
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 6, 2025 at 2:54 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ದಂತ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಚುಯಲ್ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚಕ ತಜ್ಞ ಪರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರಾಗಿ 12,981 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7794 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು 5,187 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಯ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 11.55ರವರೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ ನಡೆಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಸೀಟುಗಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಿವೇಶನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೆಐಪಿಎಂಇಆರ್ನಲ್ಲಿ 31 ಹಾಗೂ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 328 ಸೀಟು: ಪರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಏಮ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ 328 ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಐಪಿಎಂಇಆರ್ನಲ್ಲಿ 31 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. 7,794 ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ 7,157 ಸೀಟುಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶೇ 15ರ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಏಮ್ಸ್ನ 328 ಸೀಟುಗಳು, ಜೆಐಪಿಎಂಇಆರ್ 31 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಜೆಐಪಿಎಂಇ ಆಂತರಿಕ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 16, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 3, ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 17 ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಐನಲ್ಲಿ 202, ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 25 ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐನ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ (ಹುತಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಸೀಟುಗಳಿವೆ.
637 ಬಿಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು: ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1366 ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 637 ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 729 ಖಾಸಗಿ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿದೆ. 614 ಡೀಮ್ಡ್ ಮತ್ತು 115 ಡೀಮ್ಡ್ ಎನ್ಆರ್ಐ ಸೀಟುಗಳಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ 335 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
