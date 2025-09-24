ETV Bharat / education-and-career

ಕೆಎಂಎಫ್​ ಶಿಮೂಲ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ; ಪದವಿ, ಐಟಿಐ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಕೆಎಂಎಫ್​ ಶಿಮೂಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 27 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

KMF Shimul Notification to fill 27 various vacancies post
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2025 at 3:16 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ (ಕೆಎಂಎಫ್​​ ಶಿಮೂಲ್​) ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 27 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು 27 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ

KMF Shimul Notification to fill 27 various vacancies post
ಅಧಿಸೂಚನೆ (KMF Shimul)
  • ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಎಫ್​ ಅಂಡ್​ ಎಫ್​) - 3
  • ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 3 - 5
  • ಕೆಮಿಸ್ಟ್​ ದರ್ಜೆ-2- 4
  • ಕೆಮಿಸ್ಟ್​ ದರ್ಜೆ- 2- 2
  • ಕಿರಿಯ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಪರೇಟರ್​ - 3
  • ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕರು - 5
  • ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್​- 2
  • ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕರು (ಬಾಯ್ಲರ್​ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್​​)- 3

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕರು (ಬಾಯ್ಲರ್​ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಐಟಿಐ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುಬೇಕು). ಉಳಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.

ವೇತನ: ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 34,100 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 83,700 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಯೋಮಿತಿ: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ. 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತ್ತು 3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1000 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 29 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು shimul.coop ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಮತ್ತಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9535165947 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

