ETV Bharat / education-and-career

ಪದವೀಧರರಿಗೆ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು - BCC BANK RECRUITMENT

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

junior-assistants-attender-job-recruitment-in-bangalore-city-cooperative-bank-limited
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್​​​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 74

  • ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು- 62
  • ಅಟೆಂಡರ್​ - 12

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳೇನು?:

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು; ಅಂಗೀಕೃತ ವಿವಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅಟೆಂಡರ್​: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್​​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು.

junior-assistants-attender-job-recruitment-in-bangalore-city-cooperative-bank-limited
ಅಧಿಸೂಚನೆ (BCC Bank)

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು?:

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ: 61,300- 1,12,900 ರೂ ಮಾಸಿಕ

ಅಟೆಂಡರ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ: 44,425 – 83,700 ರೂ ಮಾಸಿಕ

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ವಯೋಮಿತಿ ಏನು?: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 35 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳು: ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1000 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಶುಲ್ಕಗಳಿವು​: ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 600 ರೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 800 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 20ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು bccbl.co.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್​, ಎಫ್​ಡಿಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 257 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ್​​​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 74

  • ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು- 62
  • ಅಟೆಂಡರ್​ - 12

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳೇನು?:

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು; ಅಂಗೀಕೃತ ವಿವಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅಟೆಂಡರ್​: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್​​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು.

junior-assistants-attender-job-recruitment-in-bangalore-city-cooperative-bank-limited
ಅಧಿಸೂಚನೆ (BCC Bank)

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟು?:

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ: 61,300- 1,12,900 ರೂ ಮಾಸಿಕ

ಅಟೆಂಡರ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ: 44,425 – 83,700 ರೂ ಮಾಸಿಕ

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ವಯೋಮಿತಿ ಏನು?: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 35 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳು: ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1000 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಶುಲ್ಕಗಳಿವು​: ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 600 ರೂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 800 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 20ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು bccbl.co.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್​, ಎಫ್​ಡಿಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: 257 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGALORE CITY COOPERATIVE BANK LIMJUNIOR ASSISTANTS JOB IN BCC BANKBANKING JOBATTENDER JOB IN BANKBCC BANK RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಇವರೇ ನೋಡಿ ದ್ರಾವಿಡ್​ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿವರು!

ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ರೈತ: ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ತಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು.. ಎಕರೆಗೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ!

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್: 3-4 ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ?..

ಹೆಚ್ಚಿದ BE6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​​ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!; 300 ರಿಂದ 999 ಯುನಿಟ್​ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.