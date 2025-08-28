ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ (ಜೆಐಸಿ) ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2025 ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ, 2000ದೊಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 9 ಟಾಪ್ ಐಐಟಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ 339 ಮಂದಿ ಐಐಟಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ವೇತನ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾಪರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 73 ಮಂದಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸೇರಿದರೆ, 19 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆರು ಮಂದಿ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಟಾಪ್ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಐಐಟಿ ಧನ್ಬಾದ್, ಜೋದ್ಫುರ್, ಮಂಡಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಜಮ್ಮು, ಗೋವಾ, ಬಿಲಾಯಿ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಐಐಟಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ 9 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ರೋಪರ್, ಐಐಟಿ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ತಿರುಪತಿ ಸೇರಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲಿನ 12 ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ 200ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು 19 ಐಐಟಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಐಐಟಿ ಸೇರದ 339 ಟಾಪರ್ಗಳು: ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಟಾಪ್ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 339 ಮಂದಿ ಯಾವುದೇ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟಾಪ್ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಟಾಪ್ 200 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು, ಟಾಪ್ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 42 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ 2000 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 79 ಮಂದಿ ಐಐಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಂಬೆ, ದೆಹಲಿ ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಐಐಟಿ: ಟಾಪ್ 1000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 958 ಜನರು ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 252 ಜನರು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸೇರಿದರೆ, 196 ಜನರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 200 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಶೇ.76 ರಷ್ಟು ಜನರು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಟಾಪ್ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.94ರಷ್ಟು ಜನರು ಎರಡು ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದೇಕೆ?: ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಐಐಟಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ವೇತನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಿದೇಶ ವಿವಿಗಳು ಉನ್ನತ ಐಐಟಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ದೊಡ್ಡ ಐಐಟಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
