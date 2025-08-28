ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: 2025 ರ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ದೇಶದ ಈ 9 ಐಐಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 339 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಈ ಎರಡು ಐಐಟಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಟಾಪರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆದ್ಯತೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 100 ಟಾಪರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 73 ಮಂದಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, 19 ಮಂದಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 6 ಮಂದಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧಾರವಾಡ IIT ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ದೇಶದ ಅಗ್ರ 5000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರು ದೇಶದ ಧನ್ಬಾದ್, ಜೋಧ್ಪುರ, ಮಂಡಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜಮ್ಮು, ಗೋವಾ, ಭಿಲಾಯಿ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಟಾಪರ್ ಗಳು ಈ 12 ಐಐಟಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ನಾವು ಅಗ್ರ 1000 ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 12 ಐಐಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 9 ಐಐಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೋಪರ್, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅಗ್ರ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 16 ಐಐಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅಗ್ರ 500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 16 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 12 ಐಐಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುವಾಹಟಿ, ಬಿಎಚ್ಯು ವಾರಾಣಸಿ, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರಗ ಸೇರಿವೆ. ಅಗ್ರ 200 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 19 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 16 ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಖರಗ್ಪುರ, ರೂರ್ಕಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಗ್ರ 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ 20 ಐಐಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 19 ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಸೇರಿವೆ.
ಟಾಪ್ 339 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು IIT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ: IIT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಒಂದು ಕನಸು, ಆದರೆ ಟಾಪ್ 5000 ರಲ್ಲಿ 339 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು IIT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಐಐಟಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟಾಪ್ 5000 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಐಐಟಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದ ಟಾಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 100 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, 200 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು, 500 ರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು, ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ 42 ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತರಹ ಇದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 1000 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 47 ಜನರು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಟಾಪ್ ಐಐಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 1000 ರಲ್ಲಿ 958 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 252 ಜನರು ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 196 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 500 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 200 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 76ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ 100 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 94ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಐಐಟಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ: ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ ಐಐಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಾಪ್ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಐಐಟಿಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅನುದಾನವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಐಐಟಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ವಲಯಕ್ಕೇ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ: ಜೆಐಸಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಿಂದ 54378 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ 33.45 ಅಂದರೆ 18188 ಐಐಟಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏಳು ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ದೆಹಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 36.78ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಬಾಂಬೆ ವಲಯ 34.07 ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ 33.7 ರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ರೂರ್ಕಿ, ಖರಗ್ಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ ಇವೆ. ಕೋಟಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೆಹಲಿ ವಲಯವು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಐಐಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ?:
- ಟಾಪ್ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 73 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ, 19 ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮದ್ರಾಸ್ ಐಐಟಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಟಾಪ್ 200 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 105 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಾಂಬೆ, 44 ದೆಹಲಿ, 35 ಮದ್ರಾಸ್, 12 ಕಾನ್ಪುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಟಾಪ್ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 183 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ, 114 ದೆಹಲಿಯಿಂದ, 77 ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ, 40 ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ, 47 ಖರಗ್ಪುರದಿಂದ, 19 ರೂರ್ಕಿಯಿಂದ, 19 ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ, ನಾಲ್ವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದವರು.
- ಟಾಪ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ, 252 ಬಾಂಬೆಯವರು, 196 ದೆಹಲಿಯವರು, 152 ಮದ್ರಾಸ್, 124 ಕಾನ್ಪುರದವರು, 85 ಖರಗ್ಪುರದವರು, 48 ಗುವಾಹಟಿಯವರು, 50 ರೂರ್ಕಿಯವರು, 42 ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಟಾಪ್ 2000 ರ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯವರು 414, ದೆಹಲಿಯವರು 303, ಮದ್ರಾಸ್ ನವರು 224, ಕಾನ್ಪುರದವರು 184, ಖರಗ್ಪುರದವರು 225, ಗುವಾಹಟಿಯವರು 145, ರೂರ್ಕಿಯವರು 178, ಹೈದರಾಬಾದ್ದವರು 111, ಬಿಎಚ್ಯುದವರು 81, ಇಂದೋರ್ ನವರು 31, ಗಾಂಧಿನಗರದವರು 17, ರೋಪರ್ನವರು 6, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯವರು ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ.
- ಟಾಪ್ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ 755, ದೆಹಲಿಯಿಂದ 577, ಮದ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 478, ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ 448, ಖರಗ್ಪುರದಿಂದ 517, ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ 305, ರೂರ್ಕಿಯಿಂದ 429, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ 222, ಬಿಎಚ್ಯುನಿಂದ 258, ಇಂದೋರ್ನಿಂದ 109, ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ 87, ರೋಪರ್ನಿಂದ 120, ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 75, ಧನ್ಬಾದ್ನಿಂದ 90, ಜೋಧ್ಪುರದಿಂದ 63, ಮಂಡಿಯಿಂದ 60, ಭುವನೇಶ್ವರದಿಂದ 43, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ 14, ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ 4, ಗೋವಾದಿಂದ 3, ಭಿಲಾಯಿಯಿಂದ 2, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ.
