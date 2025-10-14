ETV Bharat / education-and-career
ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಬೋಧ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.
Published : October 14, 2025 at 4:45 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಂ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಇನ್ ಯು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಶಯ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಜ್ಞರು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವರು. ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು https://bodhbridge.iitmpravartak.org.in/.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಅವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹಳ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಅರಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಯಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ.
"ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನವೀನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕರ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಐಐಟಿಎಂ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮತ್ತು ಬೋಧ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಲಾಮುರಳಿ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು:
- ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ (ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು): ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಇನ್ ಯು (ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ): 7ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ, https://bodhbridge.iitmpravartak.org.in/development.php ಮತ್ತು https://bodhbridge.iitmpravartak.org.in/Entrepreneurship.php ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಐಟಿಎಂ ಪ್ರವರ್ತಕ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣನ್
ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ: ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೂ ಸೇರಬಹದು!