ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ: ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೂ ಸೇರಬಹದು!
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಬಿಎ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪದವಿ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಇದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಮಧ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಮಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತರಗತಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವವರು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು https://doms.iitm.ac.in/admission/ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟೋನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯವು ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು, ಗಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 3ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಲಿಖಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಲಿಖಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಾರ್ಕಿಕ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2026ರ ಜನವರಿವೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಭಾಗದ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಸಜಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಇಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಧ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬಿಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
