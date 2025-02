ETV Bharat / education-and-career

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೈಬರಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು - TIPS FOR BETTER HANDWRITING

By ETV Bharat Karnataka Team

How to Write Effectively in Exams: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬರಹ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಬರಹವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಲುಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 16 ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪದಗಳು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬರಹವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಓದಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

2. ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದು ಗೀಟು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ ಪದದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಗೀಟು ಹಾಕಿ ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಪ್ಪಾದ ಪದದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೀಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಪದದ ಬದಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇದು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಸರಿಯಾದ ಪೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಪೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪೆನ್ನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಹಿಡಿತದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಪೆನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಹಗುರವಾದ ಹಿಡಿತವು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

4. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಬರವಣಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಕೈಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

5. ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉತ್ತರವಿರಲಿ: ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸದೆ, ಉತ್ತರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.