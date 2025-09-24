ETV Bharat / education-and-career
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರಂಭ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತಾಗಲು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಹರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Published : September 24, 2025 at 4:42 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲು ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ nipta.iitm.ac.in (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ- NIPTA) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತರಬೇತಿ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ವೈದ್ಯಕೀಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಎಂಡಿ, ಎಂಎಸ್, ಡಿಎಂ ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು ಚೆನ್ನೈ ಐಐಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯಾರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬರುವವರು ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರು.
