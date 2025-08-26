ETV Bharat / education-and-career

ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​ನಲ್ಲಿ 1121 ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹುದ್ದೆ; ಪಿಯುಸಿ​ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ - BSF RECRUITMENT FOR CONSTABLE

ಐಟಿಐ ಅಥವಾ ಪಿಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Border Security Force Recruitment for 1121 head Constable Post
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 5:31 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ (ಬಿಎಸ್​ಎಫ್​) ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

ಹುದ್ದೆ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ 1121

ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ (ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್​) - 910

ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ (ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕಾನಿಕ್​) - 211

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಗಣಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ರೆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್​ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​​​​ ಆಪರೇಟರ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.

Border Security Force Recruitment for 1121 head Constable Post
ಅಧಿಸೂಚನೆ (BSF)

ವಯೋಮಿತಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ. ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ.ಜಾ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೇತನ: ಮಾಸಿಕ 25,500 ರಿಂದ 81,100 ರೂ. ಮಾಸಿಕ (7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ)

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 59 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳಾ, ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ದೈಹಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಆಧಾರಿತ, ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಡಿಕ್ಟೇಶನ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್​ ರೀಡಿಂಗ್​​, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 28 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 29 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು rectt.bsf.gov.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ನೌಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ: ಮುಂಬೈನ ​ನೇವಲ್​ ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ತರಬೇತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 286 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಐಟಿಐ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 12 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು joinindiannavy.gov.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

