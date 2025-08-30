ETV Bharat / education-and-career

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವಿರಾ?; ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? - BEST COUNTRIES FOR JOBS

ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ - ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಸ್ಟ್​​ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವಿರಾ? (EENADU)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 5:02 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು? ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್​ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪಾಕ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಆತಿಥ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜರ್ಮನಿ: ಹಣಕಾಸು, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಜರ್ಮನ್ನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸಂಬಳ ಸರಾಸರಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರರು. ಅವರು ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ.

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ: ಹಣಕಾಸು, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.

