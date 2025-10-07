ETV Bharat / education-and-career

ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ನೇಮಕಾತಿ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ!

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಟ್ರಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ETV Bharat Karnataka Team

October 7, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಕ್​ ಇನ್​ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, 2005-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಒಟ್ಟು 65 ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಟ್ರಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು : ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​, ಗಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್​, ಎಂಇ, ಎಂಟೆಕ್​, ಎಂಸಿಎ ಪಿಎಚ್​ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 35,000 ರೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್​ ಆಫೀಸರ್​: ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಲ್ಯಾಬ್​ ಇನ್ಸ್​​ಟ್ರಕ್ಟರ್​; ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೆಕಾನಿಕಲ್​ ಬಿಇ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಡ್​ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2000 ರೂ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1000 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಡಿಡಿ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ವಾಕ್​ ಇನ್​ ಸಂದರ್ಶನ ವಿವರ: ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮ್ಮ ಬಯೋಡೆಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 10ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದೆ

ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಸಿಂಡಿಕೇಟ್​ ಚೇಂಬರ್​, ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಹಾಲ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು. ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು uni-mysore.ac.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಹುದ್ದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು

