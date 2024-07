ETV Bharat / business

ಜೀವ ವಿಮೆ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ - Why we take life insurance

ಜೀವ ವಿಮೆ ( ETV Bharat )

ಹೈದರಾಬಾದ್​ : ಜೀವ ವಿಮೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಜೀವ ವಿಮೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕವರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 - 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ವಿಮೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಗದು ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ : ಜೀವ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವೆಚ್ಚವು ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕವರೇಜ್ ಮೊತ್ತ, ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.