US ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆಯೇ?: ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆಯೇ?; ಇಲ್ಲಿದೆ INDIAದ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ; ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವುದಿಷ್ಟು!

Published : August 26, 2025 at 6:13 PM IST

Trump Tariffs Impact On Indians: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವು ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 27) ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ದಂಡವಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆಯೇ? ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ? ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಈ ತಿಂಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತಪ್ಪು.

ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಜೂನ್ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಜುಲೈ 2025 ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು .

ಅವರು ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕ' ಎಂದು ಕರೆದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆಪ್ಲರ್' ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ; ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $1.5 ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) ನಿರ್ದೇಶಕ (ಹಣಕಾಸು) ವೆಟ್ಸಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಪ್ತಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್​ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು (50 ಪ್ರತಿಶತ) ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತನ್ನ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೂ ದೇಶದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಭಾರತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ತೈಲ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ (ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರ) ಆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಪ್ಲರ್‌ನ ಇಂಧನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಮಿತ್ ರಿಟೋಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ, ಅವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸುಮಿತ್ ರಿಟೋಲಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಅವು ಯಾವ ತಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹಿಂದೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಸುಮಿತ್ ರಿಟೋಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

