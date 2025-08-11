ETV Bharat / business

'ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥ': ₹12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಮಾತು

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಗ್ಗಜ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ (Getty Image)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 4:28 PM IST

ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ವಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಮಹರಾಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಬಫೆಟ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ(ನೆಟ್ ವರ್ತ್) 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಇವರ ಬಳಿ ಒಂದು ತೊಲ ಚಿನ್ನವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದು ಬಫೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಫೆಟ್ ಏಕೆ ಇಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?, ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೇ?.

ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Barrick Gold) ಎಂಬ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇರ್​ ಆಫ್​ ಅಡ್ರೆಸ್​​ ಬಫೆಟ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊರಬಂದರು.

ಬಫೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಯ್ತು: 2009ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ (28.3495 ಗ್ರಾಮ್​) ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1000 ಡಾಲರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, "ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಬಫೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು, "ಬಂಗಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2014ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 2009 ರಿಂದ 2014 ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ 1800 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2014ರ ವೇಳೆಗೆ ದರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1000 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 2014ರ ವೇಳೆಗೆ ಖಾಲಿ ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವು. ಶೂನ್ಯ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್​ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿತು.

ಚಿನ್ನದ 2 ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳು: "ಬಂಗಾರ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿಯುವುದು ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇದೊಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆ. ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬೇರೇನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಫೆಟ್ 2011ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಭೂಮಿ vs ಚಿನ್ನ: "ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ಪಾದಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ(ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು). ಚಿನ್ನದಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಫೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು vs ಬಫೆಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ: ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,400 ಡಾಲರ್​. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,01,920 ರೂ ಇದೆ. ಈ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, 2009ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ನಿಲುವು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2011 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,750 ಡಾಲರ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು 3,400 ಡಾಲರ್​ ರೆಂಜ್​ನಲ್ಲಿದೆ.

ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲು 14 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪೌಂಡ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅದೇ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.14 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CAGR ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಮಾತು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. 2011 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2020 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,750 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ (ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ - ಕರೆನ್ಸಿ vs ಭಯ: "ಇತರರು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಇತರರು ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಜಿಕ್​ ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿನ ಭಯಪಡುವ ಸಮೂಹ ಮಾಡುವ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಫೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಏರಿದ ಬೆಲೆಗಳು ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರೆನ್ಸಿ (ಡಾಲರ್) ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಫೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು 36.93 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಸಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1.02 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ.

ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಣಕಾಸು ಸೂತ್ರ ಅಮೋಘ. ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕೆಲ ರಿಟೈಲ್​ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ರಿಸ್ಕ್​​ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್​ಪೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

