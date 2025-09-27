ಭಾರತೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: ನ್ಯಾಟ್ಕೋ ಫಾರ್ಮಾ ಸಿಇಒ ರಾಜೀವ್ ನನ್ನಪನೇನಿ
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಫ್ತಾಗು ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 27, 2025 at 2:08 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: "ಔಷಧದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ಸುಂಕ ಭಾರತದ ಔಷಧ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಟ್ಕೊ ಫಾರ್ಮಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಜೀವ್ ನನ್ನಪನೇನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 92 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅದು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಂಕದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಜವಳಿಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಔಷಧಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಔಷಧ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 200ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನನ್ನಪನೇನಿ ಅವರು, "ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಔಷಧಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಔಷಧ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದರೆ ಏನನ್ನೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ H-1B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನನ್ನಪನೇನಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು 'ಬಿಳಿ ಕಾಲರ್' ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಾಗತೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ: "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅಮೆರಿಕದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ಅಮೆರಿಕೇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು: "ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನನ್ನಪನೇನಿ ಅವರು, "ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಸು ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ನ್ಯಾಟ್ಕೊ ಫಾರ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಡ್ಕಾಕ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
