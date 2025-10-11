ETV Bharat / business

ಚೀನಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ, ನವೆಂಬರ್​ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸುಂಕ ಸಮರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ.

US PRESIDENT TRUMP
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 3:38 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ 'ಸುಂಕ ಸಮರ' ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿದರೆ, ಚೀನಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್​ 1 ರಿಂದ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​​, ನವೆಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಚೀನಾದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಹೇರಿದ ಹೊಸ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನದ್ದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದಿಂದ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು ತನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೋಹೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು, ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ರಫ್ತಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಸುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ವಿನಾಯ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಈ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಲೇಸರ್‌ಗಳು, ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೀನಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ಅಥವಾ ಚೀನಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತ ಸಂಭವ: ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂಕ ಸಮರವು ಕಳವಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

