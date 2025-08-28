ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಹೊಡೆತ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ನೂರಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿರುವ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾವಿಸಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಐಎ), ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಜವಳಿ, ಫಾರ್ಮಾ ಮುಂದಾದವುಗಳು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ಸುಂಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಐಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐಐಎ ಮೀರತ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ್ ನಾಗ್ಲಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದ್ಯದ ಈ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಭಾರತ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಾವು ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಐಐಎ ಸದಸ್ಯ ಮೌಸಮ್ ಬಾಟ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐಐಎನ ನಿಯೋಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ಈ ಸುಂಕವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನೀಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅಪಾಯ. ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಜರ್ಮನಿ, ಬ್ರಿಟನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜವಳಿ, ಲೆದರ್, ಜೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ, ಆಟೋ ಘಟಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಔಷಧ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಭಾರತದ ಬದಲಾಗಿ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳತ್ತ ಹೊರಳಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಜರ್ಮನಿ, ಬ್ರಿಟನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಆಶಾಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಟಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಲಾಖಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಫಾರ್ಮಾ, ಜವಳಿ, ಆಭರಣ, ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರದ ಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ. ಭಾರತದ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ, ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಹರಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ, ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಬಿಡಿಭಾಗ, ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
