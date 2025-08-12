ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ಹಾಕಲ್ಲ; ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​ - GOLD WILL NOT FACE TARIFFS

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನವು ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕದ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.

Trump Says Gold Will Not Face Tariffs After Customs Confusion
ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ಹಾಕಲ್ಲ; ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 2:08 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇರಿರುವ ಟ್ಯಾರಿಫ್​​ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಟಾರಿಫ್​ ಬಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಂಕಗಳು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 100 ಔನ್ಸ್ (2.8 ಕಿಲೋ) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಿತ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಂಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 31 ರಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಕಾಮೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. 39 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲೆವಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಜನ್​ ಗಟ್ಟಲೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್​ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.

ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬಾರ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬುಲಿಯನ್ ರಫ್ತಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು FT ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುವ ಲೋಹ ಎಂದರೆ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

