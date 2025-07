ETV Bharat / business

ತಾಮ್ರ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 50 ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆ, 1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಔಷಧದ ಮೇಲೆ ಶೇ 200ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - NO DEADLINE EXTENSION

ತಾಮ್ರ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 50, ಔಷಧದ ಮೇಲೆ ಶೇ 200ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ( AP )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 9, 2025 at 9:39 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:20 AM IST 2 Min Read

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶೇ. 200 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಡಜನ್​​ಗಟ್ಟಲೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರದ ಸುಂಕವು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ತೀರ್ಮಾನವು ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಪಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಈ ದರ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 200ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲುಟ್ನಿಕ್ CNBC ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿ ತಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ: ಶೀಘ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್​​​​​​ ಅಂಗವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿ 25 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

