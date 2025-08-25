ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲರ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ -10 ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ.
1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF): ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ PPF ನಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. PPF 7 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 8 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?: ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 1000 PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 7.1 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ 1.12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ, ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2.92 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ; ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - SSY ಗೆ ಸೇರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹುಡುಗಿಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.6 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY): ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಾವು 60 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 42 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ 1000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಬಯಸಿದರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂ., ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 42 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ, 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 291 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS): ಇದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಷೇರುಗಳು (ಷೇರುಗಳು) ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, NPS ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. NPS ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಮಿತಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಾರದು. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 80CCD (1B) ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ವರ್ಷಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ವರ್ಷಾಶನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶ್ರೇಣಿ 1, ಶ್ರೇಣಿ 2 ಖಾತೆಗಳು ಶ್ರೇಣಿ 1 ಪ್ರಕಾರದ NPS ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ರೇಣಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ NPS ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
5. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP): ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. KVP ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
6. ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (MSSC): ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ 'ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' (MSSC). ಇದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 7.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಎಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು?; ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
7. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS): ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರು 'ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ'ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 7.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
8. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS): 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆ 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ'. ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8.2 ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
9. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ (PMVVY): ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು LIC ನೀಡುತ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವವರು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 7.4 ರ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.
10. ಲಾಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಲಾಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಹುಡುಗಿಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
