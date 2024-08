ETV Bharat / business

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​: ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ! - HOW TO INCREASE CREDIT SCORE

What is the credit score?: ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್​ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

How to useful this credit score: ಅದಕ್ಕೂ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆ, ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಳಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ಇದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.