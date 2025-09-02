ETV Bharat / business

ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ 8,500 ಸ್ತ್ರೀಯರು - WOMENS FINANCIAL FREEDOM

ತಮ್ಮದೇ ಉಳಿತಾಣ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2025 at 3:49 PM IST

ಅನಂತಪುರ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಿಭಜಿತ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಂಘವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.

ನಾರಿಯಯರಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 8,500 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದು, ಠೇವಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರು, ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, 45 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ: ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅನಂತಪುರ್​ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಗುಂಪು ರಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 20,000 ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ₹45 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿಗದಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಆರ್‌ಡಿಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾ ಫೆರರ್ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಓರ್ವಕಲ್ಲು, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸುವ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಃ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರದ ಕುದೇರುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶಾಲ ಫೆರರ್ ಮಹಿಳಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು.

ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ, ಕಂಬದೂರು, ನಾರಪಾಲ, ಶೆಟ್ಟೂರು, ವಜ್ರಕರೂರು, ರಾಪ್ತಾಡು, ಬತ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಮಾಡ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? 1915 ರ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, 15 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು 50–100ರೂ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು 500ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

100ರೂ.ಗೆ 1.50 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಂದು ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ 100ರೂ.ಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾಭದ ಶೇ20ರಷ್ಟನ್ನು ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲದ ಹೊರತಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸಾಲ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಘಗಳು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25,000ರೂ. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ 500ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಲವನ್ನು ವಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮಾದರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರರನ್ನು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಗೌರವ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯೆಡೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

