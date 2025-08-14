ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ (ಟಿಎಐಎಚ್) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವ ಎಐ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವೂ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 10,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ನಗರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದೀಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಹು ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಟಿಎಐಎಚ್?: ಸದ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಐ ಮಿಷನ್ 270 ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಹಬ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 80 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ರೆಲ್, ಯೊಟ್ಟಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಗೂಗಲ್, ಐಐಐಟಿ, ಬಿಐಟಿಎಸ್, ವದವಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜೆಐಸಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯು ಬಯಸಿದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಟಿಎಚ್ಐಎಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮ, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಐ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಚನೆ
- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
- ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಪೇಸ್
- ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್
- ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
- ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗುರಿ: ಟಿಎಐಎಚ್ ನಾಯಕತ್ವ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಏನೆಲ್ಲ ಗುರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?:
- 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ
- 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ
- 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
- ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು
- 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಟಿಎಐಎಚ್ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಎಐನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
