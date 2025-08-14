ETV Bharat / business

ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​; ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್​: 3ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, 10,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿ - AI INNOVATION HUB

ಫ್ಯೂಚರ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ನಗರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಐ ಹಬ್​ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಇರಾದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

telangana-to-launch-ai-innovation-hub-50000-to-get-skill-training-10000-jobs-in-three-years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ (ಟಿಎ​ಐಎಚ್​) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವ ಎಐ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವೂ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 10,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್​ ಬಾಬು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Telangana to Launch AI Innovation Hub; 50,000 to Get Skill Training, 10,000 Jobs in Three Years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (ETV Bharat)

ಫ್ಯೂಚರ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ನಗರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದೀಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಹು ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಟಿಎ​ಐಎಚ್​?: ಸದ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಐ ಮಿಷನ್​ 270 ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಹಬ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 80 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ರೆಲ್​, ಯೊಟ್ಟಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​, ಅಮೆಜಾನ್​, ಗೂಗಲ್​, ಐಐಐಟಿ, ಬಿಐಟಿಎಸ್​, ವದವಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಜೆಐಸಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

Telangana to Launch AI Innovation Hub; 50,000 to Get Skill Training, 10,000 Jobs in Three Years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯು ಬಯಸಿದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಟಿಎಚ್​ಐಎಚ್​ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮ, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಐ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • 2 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ರಚನೆ
  • ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
  • ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಪೇಸ್
  • ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್
  • ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
  • ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ

Telangana to Launch AI Innovation Hub; 50,000 to Get Skill Training, 10,000 Jobs in Three Years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (ETV Bharat)

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗುರಿ: ಟಿಎಐಎಚ್​ ನಾಯಕತ್ವ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್​, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಏನೆಲ್ಲ ಗುರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?:

  • 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ
  • 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ
  • 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
  • ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು
  • 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ಟಿಎಐಎಚ್​ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಎಐನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನ್​ಎಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ: ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಐಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ; ಟೈಪರೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​​ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೋದಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ (ಟಿಎ​ಐಎಚ್​) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವ ಎಐ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವೂ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 10,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್​ ಬಾಬು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Telangana to Launch AI Innovation Hub; 50,000 to Get Skill Training, 10,000 Jobs in Three Years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (ETV Bharat)

ಫ್ಯೂಚರ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ನಗರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದೀಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಹು ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಟಿಎ​ಐಎಚ್​?: ಸದ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಐ ಮಿಷನ್​ 270 ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಹಬ್​ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 80 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ರೆಲ್​, ಯೊಟ್ಟಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​, ಅಮೆಜಾನ್​, ಗೂಗಲ್​, ಐಐಐಟಿ, ಬಿಐಟಿಎಸ್​, ವದವಾನಿ ಫೌಂಡೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಜೆಐಸಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

Telangana to Launch AI Innovation Hub; 50,000 to Get Skill Training, 10,000 Jobs in Three Years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯು ಬಯಸಿದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಟಿಎಚ್​ಐಎಚ್​ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮ, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಐ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.

ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • 2 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ರಚನೆ
  • ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
  • ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಪೇಸ್
  • ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್
  • ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
  • ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ

Telangana to Launch AI Innovation Hub; 50,000 to Get Skill Training, 10,000 Jobs in Three Years
ಎಐ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಹಬ್​ ಆಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ (ETV Bharat)

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗುರಿ: ಟಿಎಐಎಚ್​ ನಾಯಕತ್ವ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್​, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಏನೆಲ್ಲ ಗುರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?:

  • 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ
  • 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ
  • 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
  • ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು
  • 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ಟಿಎಐಎಚ್​ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಎಐನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನ್​ಎಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ: ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಐಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ; ಟೈಪರೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​​ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೋದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA AI INNOVATION HUBAI SKILL TRAININGAI INNOVATION JOBSTELANGANA TO LAUNCH AI HUBAI INNOVATION HUB

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ ಖರೀದಿಗೆ ಆಫರ್:​ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅರವಿಂದ್​ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಯಾರು?

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರು​

ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಅಂಡ್​ ಟೂರಿಸಂ ಫೇರ್​: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸತತ 2ನೇ ಸಲ 'ಬೆಸ್ಟ್​ ಬೂತ್​ ಡೆಕೋರೇಷನ್​ ಅವಾರ್ಡ್​'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.