ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ 'ಮೋದಿ ಚಾಯ್​ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ': ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಯ್ ​ವಾಲಾ! - SUCCESS STORY TEA SELLER

ದುಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Success Story Balveer Chandravanshi
ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ವೀರ್​ ಚಂದ್ರವಂಶಿ (ETV Bharat)
September 1, 2025

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ದುಕಾನ್ (ಮೋದಿ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ)ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಈಗ ಲಿಟ್ಟಿ-ಚೋಖಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾಗಳ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಿದ ಟೀ-ಪಕೋಡಾ: 2017 ರಲ್ಲಿ ಗಯಾದ ದರಿಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮೋದಿ ಚಾಯ್​ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ
ಮೋದಿ ಚಾಯ್​ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)

ಮೋದಿ ಅವರ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಟೀ-ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬಲ್ವೀರ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಈಗ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Success Story Balveer Chandravanshi
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಮೋದಿ ಚಾಯ್​ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)

ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದರಿಯಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 2017ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಯಾ-ಶೇರ್ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರಿಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

100 ರಿಂದ 20,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಹಾರ: ದರಿಯಾಪುರದ ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ.ನಷ್ಟು ಚಹಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೆ ಪಕೋಡಾ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಟಿ ಚೋಕವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಎರಡೂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿತು. ಇಂದು ಬಲ್ವೀರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ.ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಲ್ವೀರ್ ಈಗ ಗಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Success Story Balveer Chandravanshi
ಚಾಯ್ ​ವಾಲಾ ಬಲ್ವಿರ್​ ಚಂದ್ರವಂಶಿ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ: ಗಯಾ-ಶೇರ್ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಸ್ವತಃ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೇರ್ಘಾಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿನ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ವಿಐಪಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರುಚಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯ ಈ ಅಂಗಡಿಯು ಅಭಿರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

4000 ರೂ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭ: ದರಿಯಾಪುರದ ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 4000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಲ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು.

ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಗಯಾ-ಶೇರ್ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಗಯಾದ ದರಿಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಟೀ - ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಗಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಹೆಸರಿನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇಂದು ಅವರ ಅಂಗಡಿಯು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಲ್ವೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಹಾ-ಪಕೋಡಾ ಸವಿಯುತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ: ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧನ್ರುವಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಲಿಟ್ಟಿ-ಘುಘಾನಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ನಿಲ್ಲುವಂತೆಯೇ, ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಹಾ-ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್‌ಜೆಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Success Story Balveer Chandravanshi
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಲ್ವಿರ್​ ಚಂದ್ರವಂಶಿ (ETV Bharat)

ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಚಹಾ-ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಇಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಬಲ್ವೀರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಚಾಯ್​ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಲ್ವೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Success Story Balveer Chandravanshi of Gaya
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚಾಯ್​ವಾಲ್​ ಬಲ್ವಿರ್​ ಚಂದ್ರವಂಶಿ (ETV Bharat)

ಸಹೋದರ ಈ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಬ್-ಇನ್​ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದರು: ಬಲ್ವೀರ್​ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಹಾ-ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಲ್ವೀರ್​ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹೋದರ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

