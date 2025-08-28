ETV Bharat / business

ಟ್ರಂಪ್​ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಎಫೆಕ್ಟ್​ - ಇಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: 706 ಅಂಕ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​..ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ - SENSEX TANKS 706 POINTS

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂತು.

BIZ-STOCKS-CLOSE
706 ಅಂಕ ಕುಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಗುರುವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 706 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಬುಧವಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.

30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 705.97 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80,080.57 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು 773.52 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.95 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80,013.02 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಈ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ: ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 211.15 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,500.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ: ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಟೈಟಾನ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.

ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ನಿರಾಶಾವಾದವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್​ ಕ್ಯಾಪ್​​ ಷೇರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಜವಳಿ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಹತ್ತಿ ಆಮದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.0.62 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 67.63 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಐಐಗಳು) ಮಂಗಳವಾರ 6,516.49 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 7,060.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:2038ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 2 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಕೆಜಿಗೆ ಈಗ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಗುರುವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 706 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಬುಧವಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.

30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 705.97 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80,080.57 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು 773.52 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.95 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80,013.02 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಈ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ: ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 211.15 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,500.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ: ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಟೈಟಾನ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.

ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ನಿರಾಶಾವಾದವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್​ ಕ್ಯಾಪ್​​ ಷೇರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಜವಳಿ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಹತ್ತಿ ಆಮದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.0.62 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 67.63 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಐಐಗಳು) ಮಂಗಳವಾರ 6,516.49 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 7,060.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:2038ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 2 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಕೆಜಿಗೆ ಈಗ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ

For All Latest Updates

TAGGED:

US TARIFFS DENT INVESTORSSTOCK MARKETSENSEXNIFTYSENSEX TANKS 706 POINTS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.