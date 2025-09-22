GST ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಫೆಕ್ಟ್; ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
ಅಮೆರಿಕದ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 11:12 AM IST
ಮುಂಬೈ: ಅಮೆರಿಕದ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 475.16 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 82,151.07 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 88.95 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 25,238.10 ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ; ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 3.88 ರಿಂದ 2.26 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಷೇರುಗಳ ಸಹ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ: ಈ ನಡುವೆ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ H-1B ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಸಾಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವು ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
H-1B ವೀಸಾವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಐಟಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದ್ವಂದ್ವ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ್ಯಕಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕಂಡಿದೆ.
