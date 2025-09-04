ETV Bharat / business

ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಬೈಕ್​, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗ.. ಅಗ್ಗ..: ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಜಾರಿ - GST REFORMS IN VEHICLES

GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟ್ರಿ - ಲೆವೆಲ್​​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 7:18 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿಕ್ಕ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ GST ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು 5% ಮತ್ತು 18%ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ವಾಹನಗಳ GST ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳು: 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು 4,000 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 1,500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು 4,000 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಈಗಿನ ಶೇ 28 ದರದಿಂದ ಶೇ 18ರ ದರಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 350 ಸಿಸಿವರೆಗಿನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವು ಈಗಿರುವ 28%ನಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು: ಆದರೆ, 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು 4,000 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು, ಹಾಗೂ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗ.. ಅಗ್ಗ.. (Finance Minister Nirmala Sitharaman's official 'X' account)

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು: ಸಣ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಮೇಲಿನ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ.

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ:

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಾಗಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಇವಿಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಗ್ಗ.. ಅಗ್ಗ.. (Finance Minister Nirmala Sitharaman's official 'X' account)

ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ 28% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1% ರಿಂದ 22% ರವರೆಗಿನ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 29% ರಿಂದ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಮೇಲೆ 50% ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆ: ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಈಗಿನ 28%ನಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪದ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಸಿಎಂಎ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ACMA)ದ ಡಿಜಿ ವಿನ್ನೀ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯು ಅಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿನ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಂ&ಎಂನ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಜೆಜುರಿಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು, ಇವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಸಂಚಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೆಜುರಿಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಮಿತಿಯು ಈಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಾದ 5, 12, 18 ಮತ್ತು 28% ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ 5 ಮತ್ತು 18% ಎಂಬ ಎರಡು ದರ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

