ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಕೆಜಿಗೆ ಈಗ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ - SILVER HIT FRESH PEAK

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 1,01,270 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಈಗ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳತ್ತ ವಾಲಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,18,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 1 ಲಕ್ಷದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 1,01,270 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,00,770 ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ 400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 1,00,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ 1,00,400 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದು ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಫೆಡ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೈನಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.55 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 3,375.08 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡಮಾನ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಫೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಿಸಾ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಸೋಮವಾರ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಕ್ ವಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಡಾಲರ್ ತನ್ನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 38.23 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.

