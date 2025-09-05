ETV Bharat / business

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ.

Sensex opens 300 pts higher, Nifty up 0.34%; Experts say GST 2.0 will drive stock rally
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 10:28 AM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) 2.0 ಸುಧಾರಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಷೇರುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.

ಇಂದು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 84.55 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 0.34ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮೂಲಕ 24,818.85ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, BSE ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 294.41 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ಶೇಕಡಾ 0.36) ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಶಯ ಮೂಡಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಿಕ, ಜಿಎಸ್ಟ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ 100 ಶೇಕಡಾ 0.33 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಶೇಕಡಾ 0.20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಶೇಕಡಾ 0.31 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಆಟೋ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.0.59ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ಶೇ.0.13ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೇ.0.43ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಶೇ.0.22ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ. 0.04ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೃದು ಕೃಷಿಯೇತರ ವೇತನದಾರರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ವಿಚಾರವು ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಎಸ್&ಪಿ 500 ಗುರುವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

"ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಬದಲಾದ ತೆರಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವು. ಮುಂಗಡ-ಇಳಿತ ಅನುಪಾತವು ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಲವಾದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸ್ತರ, ದರ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್​

ಯುಎಸ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಶೇಕಡಾ 0.80ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಒಪ್ಪಂದವು ಜಪಾನ್​​ನ ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೈವಾನ್‌ನ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿತ ಕಂಡರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 0.15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಶೇಕಡಾ 0.47 ರಷ್ಟು ಏರಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ KOSPI ಕೂಡ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶಾವಾದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಲವಾದ ಬಳಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಆವೇಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ. ಕುಸಿತ, ಆದರೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಳದಿ ಲೋಹ

