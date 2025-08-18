ಮುಂಬೈ: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 81,689 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ 1092 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 320 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 24,951 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಟಾಪ್ 30 ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟಾರ್ಕಾರ್ಪ್, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಎಂ & ಎಂ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಲಾಭದಲ್ಲಿವೆ. ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಲಾರ್ಸೆನ್, ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಒಎನ್ಜಿಸಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್ & ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಬಿಬಿ- ನಿಂದ ಬಿಬಿಬಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡಾ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೋದಿಯವರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ಘೋಷಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ & ಪಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 28 ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
