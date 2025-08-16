ಹೈದರಾಬಾದ್: SBI SPECIAL PERSONAL LOAN SCHEME - ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBI, ಭಾರತದ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು 'ವಿಶೇಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ'ಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧರವಿಲ್ಲದೇ 4 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ಸಾಲ: SBI ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ನಿವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು 'ಅಗ್ನಿಪಥ ನೇಮಕಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಅವಧಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ SBI ಅಗ್ನಿವೀರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 10.50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ: SBI ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳು, ಉಚಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಅನಿಯಮಿತ ಉಚಿತ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 'ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ'ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉಂಟು: ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ವಾಯು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಜೂನ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೂ. 54.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 42.54 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22,980 ಶಾಖೆಗಳು, 62,200 ಎಟಿಎಂಗಳು/ಎಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಗಳು ಮತ್ತು 76,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 250,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, SBI 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ.
