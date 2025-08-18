ETV Bharat / business

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ - SBI HOME LOAN INTEREST HIKE

ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಎಸ್​​​ ಬಿಐ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

SBI HOME LOAN INTEREST HIKE
ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ (Representational Image (IANS))
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read

SBI Home Loan Interest Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಈ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, SBI ಈಗ ಈ ದರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಿಂದ 8.45 ರಷ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಿಂದ 8.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಡಿಮೆ CIBIL ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ: CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡದ ಸಾಲ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಂದಲೂ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಶೇ. 7.35 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇ. 7.45 ಕ್ಕೆ 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 19,160 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 1,35,342 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು 1,22,688 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,35,342 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: SBI ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಬಡ್ಡಿ ಜಸ್ಟ್​ 90 ಪೈಸೆ, ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ - ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

SBI Home Loan Interest Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಈ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, SBI ಈಗ ಈ ದರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಿಂದ 8.45 ರಷ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಶೇಕಡಾ 7.50 ರಿಂದ 8.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಡಿಮೆ CIBIL ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ: CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮಾನದಂಡದ ಸಾಲ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಂದಲೂ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಶೇ. 7.35 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇ. 7.45 ಕ್ಕೆ 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 19,160 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 1,35,342 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು 1,22,688 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,35,342 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: SBI ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಬಡ್ಡಿ ಜಸ್ಟ್​ 90 ಪೈಸೆ, ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ - ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

For All Latest Updates

TAGGED:

SBI HOME LOAN INTEREST HIKESBI HOME LOAN INTEREST RATESBI HIKES HOME LOAN RATESSBI HOME LOAN RATE INCREASESBI HOME LOAN INTEREST HIKE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.