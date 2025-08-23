ETV Bharat / business

ಯುವತಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ ನೌಕರಿ: ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್; ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ’ಪ್ರವೀಣೆ’ - JNTU STUDENT GOT 50 LAKH SALARY

ಯುವತಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ ನೌಕರಿ: ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ (ETV)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 8:09 AM IST

ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ , ತೆಲಂಗಾಣ: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಯುವತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಕೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿವೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯುವತಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ, ಅಗತ್ಯ ಸಮಯ ಮೀಸಲು ಇಡುವುದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಐದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರವೀಣಾ: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯೇ ಈ ಪ್ರವೀಣಾ, ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೀಣಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ ದೃಢವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ತನ್ನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ: ಪ್ರವೀಣಾ ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರದ ಜೆಎನ್‌ಟಿಯುನಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರು. ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಿಟ್‌ಹಬ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ: ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವೀಣಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುರುತು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗುರುತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಷ್ಟು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವೀಣಾ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆ: ಬಿ.ಟೆಕ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೀಣಾ ಗೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರವೀಣಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ಟೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರವೀಣಾಳ ಅನುಭವದ ಮಾತು.

ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಮನೆ: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರವೀಣಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಅಂತಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವಳ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಗುಣಗಾನ: ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರ ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವೀಣಾ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣಾ ಅವರ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

