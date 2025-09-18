ETV Bharat / business

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ - ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 4:19 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ: ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಲದ ಅಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?: 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಅಡಿ 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವಲಂಬಿತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಹುಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳೇನು?;

  • 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಸ್ವತಃ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
  • ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 3 ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 20 ವರ್ಷಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಸಾಲಗಾರನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಲಗಾರನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳದವರೆಗೆ ಅಡಮಾನದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಸಾಲಗಾರನು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಡಮಾನದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಐಡಿಬಿಐನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
  • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ವಿಳಾಸ, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಆಸ್ತಿ ವಿಮೆ (ಬೆಂಕಿ/ಪ್ರವಾಹ/ಭೂಕಂಪ) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

