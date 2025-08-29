ETV Bharat / business

2026 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಜಿಯೋ IPO - ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಣೆ : 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ JIO - RELIANCE JIO TO FLOAT IPO

48 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ IPO ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು

Reliance Jio to float IPO in first half of 2026: Mukesh Ambani
2026 ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ - ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 4:54 PM IST

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ರಿಲಯನ್ಸ್​ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ IPO ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 48 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ . ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೂ. 5.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ $125 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಯೋ ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಯೋವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಯೋದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • 1. ಮೊದಲನೇಯದ್ದು ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
  • 2. ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯನ್ನು ಜಿಯೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಪ್ಲಸ್, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಓಎಸ್ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಆಟೊಮೇಷನ್‌ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • 3. ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಳ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
  • 4. ಜಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ AI'. 5. ಜಿಯೋ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜಿಯೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ಜಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಯೋಗೆ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರು: ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ 10 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಕುಟುಂಬ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಯೋ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಉಚಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ಜಿಯೋ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಿಯೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

