ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗೆ EPFOನಿಂದ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್​​ ಚಾನ್ಸ್​! - EPFO GIVES NO SECOND CHANCE

Published : April 7, 2025

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಹತಾಶೆಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಕೆಳ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. EPFO ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೂ ಇದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕೋರಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇವರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕರಣವೇನಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ನೌಕರರು ಇದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ 7.35 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ : ದೇಶಾದ್ಯಂತ 17.49 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 1.65 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 57,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈಗಾಗಲೇ 7.35 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಫಾರ್ಮ್ 3A ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 6A ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು EPF-1995 ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ನೌಕರರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೌಕರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.