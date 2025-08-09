ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರೈತರ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ (ಐಪಿಎಂ) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯುಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 28,000ರಿಂದ 32,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದಿಂದ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 9,500 ರೂ.ನಿಂದ 17,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ: ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಮಿತಿ ದಾಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ರಫ್ತಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿರುಧುನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೀಜದಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಸ್ಸೋಂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೂರೈಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ 10 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ದಿನೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ: ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಫ್ತು ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹3,184 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ