ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಏರಿಕೆ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ- ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾ ವೆಲ್ತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 8:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1.21 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ವೆಲ್ತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು, ಚಿನ್ನದ ETF ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 4 ಸಾವಿರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿವೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಈಗ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನವು 4,200 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪಥವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೃದುತ್ವದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಕಠಿಣ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಒಳಹರಿವಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದೇ?
ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ: ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಬಹುದು?
ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ: ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಚಲನಶೀಲತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೃದುತ್ವ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ?
ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ: ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು AUM ಗಳು (ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು) 83,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿವೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
