ಆರ್ಬಿಐನ ಮಹತ್ವದ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ; ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ; ಬುಧವಾರ ನಿರ್ಧಾರ
ರೆಪೊ ದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐನ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Published : September 29, 2025 at 5:38 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಆರ್ಬಿಐನ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುತೇಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಸುಮಾರು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ನಡುವೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಆರ್ಬಿಐ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ದರ (ರೆಪೊ)ವನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿಯಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಎಂಪಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 5.50ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5.25 ಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ - ನೀತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಪಾಸ್-ಥ್ರೂ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ, ಎಂಪಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಬುಧವಾರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 6ರಷ್ಟಿದ್ದ ರೆಪೋ ದರವು 5.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ರೆಪೋ ದರ ಕಡಿತವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಡಿತವಾಗಿತ್ತು.
