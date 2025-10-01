ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಲೀಸು: ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಆರ್ಬಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿವು!
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : October 1, 2025 at 2:12 PM IST
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನ,-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಏಳು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕರ ಪೈಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
- ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸಾಲ ದರಗಳು: ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಸಾಲ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ಈಗ, ನೀವು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು EMI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಿರ ದರದ (FIXED RATE) ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವೇನಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಾರರು ಸರಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಟೈರ್-3, ಟೈರ್-4 ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಲ ಪಡಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
- ಬಾಸೆಲ್ III ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಸೆಲ್ III ಬಂಡವಾಳ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟೈರ್-1 ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗೋಲ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಲೋನ್ಸ್: ಚಿನ್ನದ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳ (ಜಿಎಂಎಲ್) ಕುರಿತು ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು, ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೋಹದ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 180 ದಿನಗಳಿಂದ 270 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಆಭರಣ ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆಭರಣ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಜಿಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿಯಮ ಬದಲು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಅವುಗಳು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೇವಾದೇವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ : ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆರ್ಬಿಐ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ವೇಗದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಗೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕೆವೈಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
